Borussia Dortmund, il DS Zorc: "Soddisfatto del girone nonostante la sconfitta contro la Lazio"

Il Borussia Dortmund si è confermata una delle migliori squadre europee vincendo il girone di Champions League. Nelle 6 partite giocate, ha realizzato 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta che è arrivata proprio contro la Lazio nella gara d'esordio. Oggi il DS Zorc è intervenuto in conferenza stampa facendo un bilancio del percorso in Europa dei gialloneri: "Sono molto soddisfatto di come siano andate le cose nella fase a gironi Champions League. Volevamo qualificarci ed essere primi nel girone; abbiamo fatto entrambe le cose nonostante la sconfitta di Roma contro la Lazio".