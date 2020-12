Borussia Dortmund - Lazio, probabili formazioni: dubbio Luiz Felipe, Milinkovic ok

Quasi tutto pronto per la grande sfida di Champions in programma domani sera contro il Borussia Dortmund. La Lazio vuole mettersi alle spalle quanto prima la brutta sconfitta rifilata domenica all'Olimpico dall'Udinese. Inzaghi conta di recuperare sia Luiz Felipe che Milinkovic, entrambi rimasti a riposo contro i friulani. In porta ballottaggio Strakosha-Reina, con Marusic che dovrebbe scalzare Fares sull'out di sinistra.

UEFA Champions League 2020-2021

Borussia Dortmund - Lazio

Girone F - 5ª giornata

Mercoledì 2 dicembre 2020, ore 21:00

Signal Iduna Park di Dortmund

Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Reina, Alia, Patric, Hoedt, Armini, Fares, D.Anderson, Akpa Akpro, Parolo, Pereira, Caicedo. All.: Inzaghi

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Meunier, Akanji, Hummels, Passlack; Witsel, Can; Brandt, Reus, Sancho; Haaland. All.: Favre