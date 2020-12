Borussia - Dortmund - Lazio, Reina: "Girone equilibrato. Mi sento privilegiato a difendere questa maglia"

Una grande Lazio pareggia sul campo del Borussia Dortmund e si porta a 9 punti in classifica. Basterà non perdere la settimana prossima contro il Bruges per strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Pepe Reina, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il percorso dei biancocelesti nella competizione: "Il nostro girone è molto difficile ed equilibrato con tutte le squadre che potevano far bene. Noi in casa abbiamo fatto benissimo e in trasferta era importante non perdere viste anche le molte assenze. Martedì ce la giochiamo con il Buges e nonostante il grandissimo percorso possiamo anche andare fuori. Mi sento privilegiato a difensore questa maglia in Champions a 38 anni. Ogni volta che gioco partite del genere mi sento importante. Fisicamente e mentalmente sto molto bene. I ragazzi e tutto lo staff mi aiutano".