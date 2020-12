Borussia Dortmund - Lazio, Zorc: "Rigore? Andava rivisto al VAR"

Al termine del match di Champions League tra Borussia Dortmund e Lazio terminato 1-1, Michael Zorc è intervenuto sul sito ufficiale del club. Il direttore sportivo dei gialloneri ha commentato il match e il contatto da rigore tra Schulz e Milinkovic, a suo modo di vedere molto dubbio: "Puoi avere un'opinione sul calcio di rigore solo se hai visto le immagini. L'arbitro prima ha lasciato correre e poi ha ricevuto l'aiuto degli assistenti. Avrebbe avuto bisogno di rivederla al VAR per decretare il rigore. Dobbiamo accettare questo pareggio. Infortunio Hummels? Speriamo sia solo una botta al piede e che torni in campo in tempi brevi".