Borussia Dortmund, Reus e Schulz in coro: "Volevamo la vittoria. Il rigore per la Lazio non c'era"

Al termine della sfida del suo Borussia Dortmund contro la Lazio, Marco Reus ha analizzato il pareggio. Le dichiarazioni del centrocampista sono state pubblicate sui profili ufficiali del club: "Ci sarebbe piaciuto vincere la partita. Non avrei dato quel rigore. Nel secondo tempo eravamo troppo bassi, siamo scesi troppo e non riuscivamo più a proporci in avanti. Non avevamo ordine, struttura per continuare col pressing. Abbiamo avuto tre o quattro situazioni nella ripresa in cui avrebbe creato grandi occasioni se fosse arrivato l'ultimo passaggio. Non ce l'abbiamo fatta".

LE PAROLE DI SCHULZ - Alle sue parole hanno fatto eco quelle del compagno di squadra, Nico Schulz: "Per me non è rigore, lui arriva sulla palla prima di me. Non ho nessun posto dove andare. Oggi non siamo andati bene come volevamo. Abbiamo giocato contro buoni avversari. Ci avrebbe fatto piacere vincere anche questa gara, e consolidare il primo posto. Ma abbiamo ancora una sfida a disposizione".

