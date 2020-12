B. Dortmund - Lazio, in Germania si esalta la prova del portiere: "Bürki porta un punto"

Mentre in casa Lazio c'è del rammarico per non essere usciti dallo stadio di Dortmund con i tre punti in tasca, in Germania si esalta la prova del portiere. Sulla homepage del sito ufficiale del Borussia, il primo articolo è dedicato a Roman Bürki. L'estremo difensore ha tolto la gioia del gol ai biancocelesti in numerose occasioni, facendo in modo che la squadra di Favre ottenesse un punto fondamentale per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale con una giornata di anticipo. Dando un'occhiata ai numeri, l'1-1 sembra star stretto alla 'banda Inzaghi'. Solamente un portiere in gran forma ha evitato il sorpasso. in classifica. E i tedeschi sembrano esser d'accordo.

