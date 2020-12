Lazio, la Champions s'interroga su Instagram: "Immobile porterà i suoi agli ottavi?" - FT

Alla Lazio manca un punto per accedere agli ottavi di finale di Champions League, cosa che non succede da ormai 20 anni. Un punto, come quello come quello conquistato oggi contro il Borussia Dortmund grazie al rigore realizzato dal solito Ciro Immobile. Come ricorda l'account Instagram della massima competizione europea, "Ciro Immobile ha segnato 29 gol, per la Lazio e per l'Italia, nel 2020" e poi si chiede: "Porterà la Lazio nelle migliori 16 squadre della competizione?". Sicuramente questi sono numeri importanti per King Ciro che sicuramente non si vuole fermare e vuole portare la sua squadra in alto sia in campionato che in coppa.