Lazio, Reina: "Peccato, ma ora è tutto nelle nostre mani!" - FOTO

Un'altra gara da titolare quella di questa sera per Pepe Reina. Una rete subita, sulla quale non poteva nulla, e una sicurezza sempre maggiore tra i pali biancocelesti. Poco prima di partire per tornare a Roma il portiere ha così scritto su Instagram: "Peccato!! Comunque... tutto nelle nostre mani per andare avanti settimana prossima!".

