Non tutti ripartono. Il coronavirus ha piegato il mondo del calcio, c'è chi ha optato per concludere la stagione. Questo è il caso della Federazione calcistica bosniaca, che durante la notte ha deciso di metter fine alla Premie League. L'FK Sarajevo è stato decretato campione per la seconda annata consecutiva, retrocedono invece il Celik e il Zcijezda.