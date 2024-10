Bove uomo partita, l'agente punge la Roma sui social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Roma in estate ha scelto di cedere Edoardo Bove. L'ex Primavera giallorosso si è accasato alla Fiorentina dove sta trovando spazio. Nella prima da ex, il centrocampista è stato assoluto protagonista procurandosi un rigore, segnando un gol e fornendo un assist. Una prestazione maiuscola che non è passata inosservata alla Serie A che lo ha incoronato Man of the Match. Diego Tavano, agente del calciatore, ha postato la foto del trofeo consegnato al giocatore con il messaggio: "Eh già". Chiaro il riferimento alla Roma che ha preferito cederlo in estate.