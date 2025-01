Braga, due giocatori in dubbio per la Lazio: il report dell’allenamento

TUTTOmercatoWEB.com

Niente sosta, il Braga è tornato dubito in campo dopo la vittoria di domenica contro il Boavista. I biancorossi si sono ritrovati oggi al centro sportivo per iniziare la preparazione in vista della sfida contro la Lazio in programma giovedì alle 21. La zona playoff è distante 3 punti e solo una vittoria può garantire loro la chance di disputarli. Una partita delicata e decisiva alla quale Carvalhal rischia di arrivare senza Rodrigo Zalazar e Robson Bambu. Il centrocampista e il difensore, riporta A Bola, domenica sono rimasti a riposo per motivi di gestione, saranno monitorati nei prossimi giorni per capire se ci saranno o meno con i biancocelesti. Un assente certo invece, è João Ferreira, ancora in fase di recupero dall'infortunio subito in semifinale di Coppa di Lega contro il Benfica.

