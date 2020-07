Brasile, 14 positivi al covid: annullata Avaì-Chapecoense

È stata annullata dal governo di Santa Catarina, in Brasile, la partita tra Avaì e Chapecoense, in programma oggi e valida per i quarti di finale del Campionato di Santa Catarina. La Soprintendenza alla sorveglianza sanitaria dello stato, in una nota, ha spiegato che la decisione è stata presa perché una delle squadre aveva 14 casi confermati di Covid-19. La Federazione calcistica di Santa Catarina ha quindi annullato gli altri tre quarti di finale.