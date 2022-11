Brasile, il medico: "Mondiale finito per Neymar? Ecco cosa vi dico..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Neymar è uscito all'80' di Brasile - Serbia e la sua caviglia gonfia sta tenendo in apprensione un intero paese. Addirittura il timore è che il Mondiale sia finito per il numero 10 verdeoro, grande protagonista della prima giornata insieme a Richarlison. Ai microfoni di Rádio Itatiaia ha parlato Rodrigo Lasmar, medico sociale della nazionale pentacampione del mondo: "Neymar ha rimediato una distorsione alla caviglia destra. Non abbiamo ancora avuto il tempo di fare una valutazione più completa, ma la caviglia si è già gonfiata un po'. È importante aspettare le prime 24 ore, vedere come reagirà. Adesso, è solo questione di calma e un po' di pazienza. Fuori dalla Coppa? È presto per dirlo. Vediamo come andrà nelle prime ore per definire come sarà l'evoluzione. Lui è andato a contendere un pallone, l'avversario l'ha contrastato facendo pressione e la caviglia s'è girata".