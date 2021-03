Brasile, lo Stadio Maracanà cambia nome: sarà intitolato a Pelè

Lo Stadio Maracanà di Rio de Janeiro cambierà nome. L'impianto sportivo, inaugurato nei Mondiali del 1950 che ha ospitato la finale in quell'anno è in quelli del 2014, sarà intitolato a uno dei più grandi giocatori della storia de calcio: Pelè. Sarà una svolta epocale per il futebol brasiliano. Per l’ufficialità manca solo la ratifica della legge appena approvata dal Parlamento dello Stato di Rio de Janeiro. Lo stadio prenderà io nome di “Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelè”.