Brescia, Gastaldello: "Ripresa? Non ci sono presupposti. Ritiro di due mesi contro natura"

Mentre il Governo si interroga sulla ripresa dei campionati di calcio, alcuni giocatori stanno esprimendo la propria opinione. Tra questi, ed in particolare tra coloro che non vorrebbero tornare a giocare, c'è Daniele Gastaldello. Il capitano del Brescia, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è sembrato d'accordo con il suo presidente Cellino: "Ripresa? Io dico no. Non ci sono i presupposti, non ci sentiamo sicuri. Ci chiedono di riprendere ad allenarsi e di tornare in campo subito, concentrando dodici partirte in un mese e mezzo. È ingiusto, ne va dell'incolumità di tutti i giocatori. Parlo per me e per i compagni: se il prezzo della ripresa è farci male anche seriamente, non ne vale più la pena. Sento che la soluzione sarebbe chiuderci in ritiro due mesi: non ha senso, è contro natura, siamo professionisti ma anche esseri umani, abbiamo mogli, figli. Non c’è nemmeno un protocollo ancora”.

