Brescia, rottura totale con Balotelli: ipotesi rescissione?

Sembra calato il sipario sulla storia tra Mario Balotelli e il Brescia. Il giocatore si allena da separato in casa e al momento la frattura sembra insanabile. Alcuni atteggiamenti del giocatore non sono piaciuti a società e compagni. Da qui la decisione di continuare a distanza. Non è escluso che si possa arrivare a una rescissione contrattuale con la punta che non finirebbe quindi la stagione con le Rondinelle. Nei prossimi giorni se ne saprà di più. Alla ripresa del campionato Balotelli farà ancora parte della rosa dei lombardi?