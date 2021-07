Bressan su Inzaghi: "Curioso capire come uscirà dalla comfort zone Lazio"

La Lazio con Luka Romero ha messo a segno il suo quarto colpo di calciomercato e ora guarda alle uscite per sbloccare l'indice di liquidità. Chi sta vivendo un mercato complicato è l'Inter del neo tecnico Simone Inzaghi, che ha già dovuto rinunciare a un titolare come Hakimi. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'ex centrocampista Mauro Bressan ha detto la sua sull'ex tecnico dei biancocelesti: "Su due piedi mi viene da dire che senza Hakimi e Conte l'Inter perde tanto. Sulla fascia Hakimi è stato devastante, ha portato molti punti all'Inter e non è un caso se Inzaghi ha chiesto alla società di prendere qualcuno a destra. Da Conte a Inzaghi il sistema di gioco rimane lo stesso, seppur con interpretazione diversa. Curioso di capire come Inzaghi uscirà dalla sua comfort zone laziale. Secondo me sarà un campionato molto equilibrato, spero sia così".