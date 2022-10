Brighton, De Zerbi perde il regista: Mwepu lascia il calcio a 24 anni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Enock Mwepu appende gli scarpini al chiodo a soli 24 anni. Il centrocampista zambiano del Brighton lascia il calcio dopo il malore avuto in nazionale: gli è stata diagnosticata una malattia ereditaria al cuore, potenzialmente letale se avesse continuato a correre in campo. Per la sua intelligenza tattica e la precisione in campo era soprannominato 'The computer'. De Zerbi, tecnico del club inglese, dovrà fare a meno di lui sul terreno di gioco, ma insieme alla proprietà farà di tutto per rimanere vicino al ragazzo.

LA LETTERA D'ADDIO - Con una lettera pubblicata sui social il giocatore ha annunciato il ritiro: "Un ragazzo di una piccola cittadina dello Zambia chiamata Chambishi ha alcune notizie da condividere. Rimase forte per seguire il suo sogno di giocare a calcio ai massimi livelli, e per grazia di Dio visse il suo sogno raggiungendo la Premier League. Alcuni sogni però finiscono, quindi è con tristezza che annuncio la necessità di appendere gli scarpini a causa del consiglio medico che ho ricevuto. Questa non è tuttavia la fine del mio coinvolgimento con il calcio, ho intenzione di rimanere coinvolto in qualche modo. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto nel mio viaggio calcistico, tra cui mia moglie e la mia famiglia, il mio agente 12MAN, la Federcalcio dello Zambia, tutti i miei precedenti club, compagni di squadra e allenatori e soprattutto tutti a Brighton & Hove Albion".