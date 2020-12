Bruges, Vormer: "Siamo amareggiati. Noi sfortunati rispetto a loro"

Al termine della partita fra Lazio e Bruges, il capitano Vormer, intervenuto ai microfoni del club, ha commentato con delusione il risultato maturato al termine dei 90 minuti: "Siamo amareggiati per come è terminata la partita. Nel secondo tempo siamo stati fantastici, abbiamo continuato a lottare per la qualificazione. Ma noi non siamo stati fortunati come loro. Dobbiamo però essere orgogliosi".