Bulgaria - Italia, Azzurri in partenza per Sofia: Immobile con Belotti e Florenzi - FOTO

Neanche il tempo di godersi la vittoria sull'Irlanda de Nord che l'Italia deve già pensare al prossimo impegno. Domenica sera gli Azzurri faranno visita alla Bulgaria per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. L'obiettivo dei ragazzi di Mancini è di continuare la striscia positiva è puntate diritto al primo posto nel girone. Gli Azzurri sono in partenza per Sofia pronti a disputare il prossimo match. Negli scatti pubblicati dalla Nazionale sul suo profilo Instagram, ci sono Immobile, Belotti e Florenzi in aeroporto pronti al decollo.