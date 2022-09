Bundesliga, c'è un outsider in testa: ecco di chi si tratta

Fonte: Fabrizio Parascani

In Bundesliga dopo sette giornate di campionato in testa non c'è né il Bayern Monaco né il Borussia Dortmund, ma bensì l'Fc Union Berlin. La squadra di Berlino ha ottenuto 17 punti in sette gare frutto di 5 vittorie e 2 pareggi. Con 15 gol fatti e solo 4 subiti. Il goleador della squadra in questo avvio di stagione è Sheraldo Becker autore di sei reti in campionato. I ragazzi di Urs Fischer hanno 2 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund e 5 sul Bayern Monaco. Una vera outsider inaspettata che per ora si è messa alle spalle corazzate storiche e con un budget diverso. Chissà se si tratta della solita favola o se il club resisterà giornata dopo giornata. Non rimane che attendere.