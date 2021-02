Buon compleanno Acerbi, gli auguri di Milinkovic ricordando il gol nel derby - FOTO

Giornata speciale per Francesco Acerbi che oggi spegne 33 candeline. Gli auguri per il Leone della Lazio sono arrivati da ogni dove compagni di squadra compresi. Tra gli ultimi, ma non certo per importanza, è arrivato anche il messaggio del Sergente Milinkovic che ha postato su Instagram una foto della loro esultanza nel derby della scorsa stagione dove il difensore segnò la rete dell'1-1.

