C'è Posta per Te, Mancini e la maglia di Immobile: la sorpresa per Simone - FOTO

Lazio protagonista della prima storia della puntata odierna di C'è Posta per Te. Il people show di Canale Cinque ha raccontato la storia di Martina e Simone. La ragazza scrive al programma per fare una sorpresa al suo compagno. La crisi economica dovuta alla pandemia gli ha fatto perdere il lavoro e il giovane si occupa delle loro due figlie, mentre lei lavora. Simone si sente in colpa per non riuscire a provvedere personalemnte alla famiglia. Martina dichiara pubblicamente tutto il suo amore e lo ringrazia per tutto quello che fa, invitandolo a non sentirsi in colpa. Per Simone c'è subito una bella sorpresa con un'azienda edile che gli ha offerto un contratto di lavoro di sei mesi. Non solo perché per il giovane papà arriva Roberto Mancini. Il ct della Nazionale incoraggia il ragazzo con Maria De Filippi che rivela come Simone sia un suo grandissimo fan oltre a essere tifoso della Lazio. Mancini lo ha incoraggiato e invitato a tirarsi su che i periodi brutti possono essere superati, soprattutto quando c'è così tanto amore. Il commissario tecnico ha consegnato una maglia azzurra di Immobile autografata con dedica. "Ti manda la sua maglia della Nazionale e ti saluta" ha aggiunto Mancini. Non è finita qui perché ci sono anche regali anche per Erica ed Emma, i figli della coppia, oltre a un piccolo aiuto ai due innamorati. Simone ha ringraziato tutti tra le lacrime e ha promesso di non sentirsi più un fallito. Una bella storia con un lieto fine.