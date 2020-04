C. Zanetti: "Calcio sport di contatto, troppo rischioso giocare. Scudetto da non assegnare"

Cristiano Zanetti, ex di Juventus e Inter tra le altre, ha detto la sua in merito alla (probabile) ripresa del campionato dopo i due mesi di stop per l'emergenza coronavirus. Secondo l'ex centrocampista il calcio dovrebbe fermarsi fino a settembre. Ecco il suo intervento a Radio Sportiva: "Credo sia molto difficile tornare in campo. Il calcio è uno sport di contatto e i giocatori quindi dovrebbero prendersi un grande rischio. La stagione va conclusa così, senza assegnare lo scudetto. Vanno stabiliti solo i piazzamenti europei, per poi riprendere a giocare il prossimo anno".

