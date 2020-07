Cagliari, Giulini: "È il momento di riaprire gli stadi. Con la Juventus..."

In un’intervista sul sito ufficiale del Cagliari, il presidente Giulini ha detto la sua in merito a una possibile riapertura degli stadi entro fine campionato. Queste le sue parole:

“Il primo regalo che vorrei fare ai miei tifosi? Non dipende da me, ma vorrei tanto che si riaprissero gli stadi, almeno parzialmente. Credo che sia arrivato il momento di pensarci: già̀ le partite sembrano delle amichevoli, i giocatori sono spremuti, giocare senza pubblico è veramente brutto, rischiamo di fare disamorare gli appassionati. Poter riaprire la Sardegna Arena ai tifosi per Cagliari-Juventus, ultima partita casalinga della stagione, sarebbe una vera festa per l'anno del Centenario”.

