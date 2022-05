Cagliari, Giulini si scatena contro Caressa: "A te non rispondo, ci hai infamati"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Cagliari è retrocesso in Serie B. Fatale il risultato maturato nell'ultima giornata contro il Venezia. Al termine della gara il presidente Giulini si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport spiegando quali fossero le difficoltà incontrate durante l'anno. Il clima di nervosismo si è riversato su Fabio Caressa, giornalista e conduttore del Club: "A te non rispondo, Caressa, perché tu sei il primo che ci ha fatto un'infamata. In settimana hai detto che avremmo venduto la società, senza verificare né chiedere niente a nessuno". Immediata la risposta del padrone di casa: "Ho semplicemente riportato una notizia che mi era arrivata e che era stata controllata dai nostri giornalisti. Se lei ritiene, Giulini, che riportare una notizia è un'infamata, allora mi spiego tante cose e forse lei ha una visione del calcio e del mondo che non è molto attuale. Per esempio, parlo in modo chiaro anche io, le chiedo se cambiare tre allenatori non è stata una delle cause della retrocessione". Il clima si è fatto pesante, tant'è che il patron rossoblu ha interrotto l'intervista, si è tolto l'auricolare e se n'è andato.