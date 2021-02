Cagliari, incidente stradale per Andrea Cossu: condizioni gravi

AGGIORNAMENTO ORE 21:15 - L'ex calciatore ha subito "un trauma cranio facciale, ma soprattutto un'importante trauma toracico. È sedato, va in rianimazione per l’assistenza ventilatoria. Sempre cosciente parla e risponde agli stimoli. Si aspetta l’esito della Tac. Restano comunque le gravi condizioni, la prognosi resta riservata". Il prossimo aggiornamento sarà domani mattina.

Grave incidente per Andrea Cossu, ex calciatore del Cagliari e attuale dirigente della società sarda. Sulla Statale 554, in territorio Selargius, Cossu era alla guida della sua auto, che è carambolata sulla carreggiata uscendone distrutta e proiettando il conducente fuori dall'abitacolo. Immediatamente trasportato in ospedale l'ex Cagliari, che ha riportato fratture e un trauma cranico. Le condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.