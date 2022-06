Cagliari, Keita si svincola: ecco dove potrebbe andare l'ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Keita Balde Diao e il Cagliari si separano. Come riportato dall'edizione odierna de il Corriere dello Sport l'ex calciatore della Lazio grazie a una clausola inserita nel suo contratto potrà lasciare i sardi a parametro zero. Il futuro però potrebbe essere ancora in Serie A: su di lui c'è infatti l'interesse della Sampdoria oltre ad alcune proposte da Turchia e Spagna.