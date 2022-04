Cagliari, Mazzarri chiede scusa: "I tifosi non meritano sconfitte così pesanti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una bruttissima sconfitta quella subita dal Cagliari di Mazzarri, 5-1 dell'Udinese in un match in cui di fatto non c'è mai stata partita. Al termine della gara il tecnico dei sardi ha chiesto scusa per la prestazione ai microfoni di Dazn: "L’allenatore deve metterci la faccia, dire che gli dispiace per i tifosi. Mi assumo la responsabilità, so cosa abbiamo fatto dopo queste batoste e da domani parlerò ai ragazzi e mi aspetto una reazione. Chiedo scusa io per tutta la squadra, non pensavamo di perdere 5-1. Chiedo scusa ai presenti, che sono venuti ad Udine: non meritano queste sconfitte così pesanti".