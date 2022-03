Cagliari, Mazzarri: “Domani dovremo fare attenzione. La gara del 2019…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della gara tra Cagliari e Lazio, valida per la ventottesima giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei sardi Walter Mazzarri per presentare la sfida. Queste le sue dichiarazioni: “La partita di domani va affrontata con ancora più attenzione rispetto al Torino, l'ho già detto ai ragazzi. Sfida del 2019? Mi hanno raccontato di quella gara, io non c'ero ma dico di pensare solo al presente. Già all’andata abbiamo fatto un buon pareggio, ma pensiamo a essere il Cagliari degli ultimi tempi e basta. Nel resto non voglio nemmeno entrarci”

KEITA – “C'è una logica nelle scelte. Quando una squadra va bene è difficile cambiare: chi è rimasto qui ha fatto un grande sforzo per rimetterci in gioco a livello di classifica. Quindi loro hanno la precedenza rispetto agli altri, Keita sta benissimo ma non vedo come possiate pensare che possa giocare dal primo minuto: come la prenderebbero Joao Pedro, Pavoletti, Pereiro? Penserebbero che non sarei in grado di giudicare quel che avviene sul campo"

NANDEZ – “Credo che ci sia la speranza di rivederlo in gruppo la prossima settimana, poi vedrò in che stato di forma sarà. Si sta già allenando in differenziato, lui stesso mi ha detto di poter essere in gruppo martedì”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Serie A, Casini: "Io uomo di Lotito? Non sono di nessuno!"

Lazio, buon compleanno Casiraghi: gli auguri della società - FOTO