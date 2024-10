Cagliari, Nicola non molla verso la Lazio: "Continuiamo a migliorare"

TUTTOmercatoWEB.com

Sconfitta nell'anticipo del turno infrasettimanale di Serie A per il Cagliari. Ha avuto la meglio il Bologna grazie alle reti di Orsolini prima e di Odgaard poi. Nel post partita il tecnico rossoblù Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida e proiettarsi verso i prossimi impegni. Nel weekend, infatti, la sua squadra volerà allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare la Lazio di Baroni. Ecco cosa ha detto in merito: "Non voglio giudicare gli errori precedenti. Dobbiamo costruire la nostra identità partita dopo partita. Dobbiamo continuare a migliorarci senza fermarci".