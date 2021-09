Cagliari, Semplici si gioca la panchina contro la Lazio: pronto Lopez

RASSEGNA STAMPA - Leonardo Semplici è in bilico. Dopo la salvezza della passata stagione, l'avvio di campionato del Cagliari è stato negativo con un solo pareggio in tre gare. La sconfitta rimediata ieri contro il Genoa, dopo essere andati in vantaggio per 2-0, è un macigno bello grosso da digerire. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico è chiamato a rispondere già domenica contro la Lazio quando si gioca il futuro sulla panchina dei sardi. Per la sua eventuale sostituzione sarebbe già pronto Diego Lopez. Un ostacolo in più per i biancocelesti di Maurizio Sarri che sono chimati a rialzarsi dopo il ko di San Siro.