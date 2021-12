Cagliari, un calciatore è positivo: l'annuncio del club

Aumentano a dismisura i casi di Covid tra i club di Serie A, questa volta è il Cagliari a dare comunicazione di un calciatore positivo. Si tratta di Nahitan Nandez, il club ha specificato che il sudamericano è asintomatico e regolarmente vaccinato. Questo il comunicato: “Il Cagliari Calcio comunica la positività al Covid-19 del calciatore Nahitan Nandez, asintomatico e regolarmente vaccinato. Nandez ha svolto dei test sanitari nell’Isola, programmati dal Club per i calciatori di rientro dall’estero, che hanno dato quindi esito positivo: non è entrato in contatto con altri componenti del gruppo squadra e osserverà ora l’isolamento presso la propria abitazione”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE