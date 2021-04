Cagliari, un giocatore guarito dal Covid: recupero importante in vista del Napoli

Per la 34ª giornata di Serie A contro il Napoli, il Cagliari recupera un giocatore importante. Si tratta di Alessio Cragno che dopo la positività riscontrata in Nazionale è risultato negativo all'ultimo tampone. Il portiere, riporta Sky, tornerà dunque a disposizione già da domenica per difendere i pali della porta dei rossoblù, impegnati nella lotta salvezza.