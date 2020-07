Cagni: "Inzaghi non può sbagliare nulla ormai. Mercato? A gennaio la squadra volava"

Mister Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della gara di ieri, della vittoria della Juventus e non solo. Ecco le sue parole: "Sarà un campionato molto bello. Sarà l'ultimo anno per molti, tutti saranno sotto esame, compreso Sarri. Fonseca è bravo ma l'anno prossimo deve dimostrarlo. Quest'anno gli dò l'alibi che non ha il presidente, il ds e altri dirigenti. E' rimasto da solo e quindi è un problema gestire la squadra così. Lazio? Simone Inzaghi non può sbagliare nulla ormai. Conte? L'arrabbiatura è per quanto visto nelle ultime gare. C'era l'opportunità per vincere già quest'anno. L'anno prossimo se la gioca con la Juve, di sicuro".

LAZIO - "A gennaio non hanno voluto toccare un gruppo che volava. Funzionava tutto prima del Covid: era la squadra che giocava meglio e poi non aveva competizioni".

