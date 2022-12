Calaiò su Immobile: "Conosce la porta dell'Olimpico come quella di casa"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Mondiale prosegue mentre in Italia le squadre di Serie A hanno ricominciato la preparazione in vista della ripresa del campionato. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'ex attaccante Emanuele Calaiò ha parlato di Ciro Immobile, bomber della Lazio e della nazionale: "Faccio fatica a criticare uno che fa 30 gol a stagione, è impensabile. Può rendere di più o di meno nel club o nella Nazionale, ma dipende dall'allenatore, dalle caratteristiche, da chi ha a fianco. Alla Lazio ha spesso giocato con qualcuno vicino, lui è bravo a duettare, ha bisogno di palle in profondità. Nell'Italia gioca con un 4-3-3 con due esterni larghi e lui da solo punta centrale. Sono moduli diversi, alla Lazio è normale che abbia più palle gol, si gioca prettamente per lui. Poi conosce la porta dell'Olimpico come quella di casa sua, è alla Lazio da anni, mentre in Nazionale cambiano schemi e giocatori, è normale faccia un po' più di fatica".