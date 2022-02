Calcio e Fair Play, i migliori gesti del mondo: presente un ex Lazio

La grandezza di un calciatore la fa sicuramente il talento sommato all’impegno ma c’è anche un altro aspetto, che di certo non va trascurato: il sapersi comportare in campo. Il tifoso si appassiona all’estro, alla fantasia del giocatore ma anche all’atteggiamento che questo dimostra in gara. Un episodio avvenuto in Messico durante la gara tra León e Pumas ha suggerito a Milenio di ricordare i migliori gesti di Fair Play, tra questi è presente anche quello di un ex Lazio. Impossibile dimenticarlo, la gara in questione era Napoli – Lazio del 26 settembre del 2012. L’uomo che ha compiuto il grande gesto è Miroslav Klose che, dopo aver segnato, ha ammesso davanti al direttore di gara di aver realizzato il gol con la mano. Placando così le polemiche. Non è il solo gesto di cui si è reso protagonista, accadde anche quando vestiva la maglia del Werder Brema. Durante una gara cadde in area di rigore per presunto fallo del portiere, l’arbitro non esitò ad assegnare il calcio di rigore in suo favore ma l’ex attaccante si avvicinò al direttore di gara spiegando che in realtà l’estremo difensore aveva preso la palla.

