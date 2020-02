Calcio, è morto Luciano Gaucci: storico presidente del Perugia. E quel 14 maggio 2000...

La notizia è arrivata poco fa: Luciano Gaucci è morto, aveva da poco compiuto 81 anni. Volto storico del calcio italiano anni '90 e primi 2000. Volto controverso, anche, visto che negli ultimi anni della sua avventura da presidente del Perugia fu indagato e condannato per associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta. Da lì, era il 2005, la successiva latitanza fino al 2009. Rifugiato nella Repubblica Dominicana che di fatto è diventata la sua seconda casa, fino a oggi, il giorno della sua morte in quel di Santo Domingo. Gaucci verrà ricordato per essere stato uno patron più amati a Perugia, squadra del destino anche per la Lazio nel famoso 14 maggio del 2000: quando il gol di Calori, con la maglia del Grifo, stese la Juventus e consegnò lo Scudetto ai biancocelesti. Fu anche vice-presidente della Roma ai tempi di Dino Viola. Storie di un calcio ormai lontano, scomparso definitivamente quest'oggi assieme a Luciano Gaucci.

