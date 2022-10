Calcio: salta la partita per donare le cellule a un malato di cancro

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il calcio è ancora capace di lasciare in dote delle storie emozionanti come quella di Marcel Franke centrocampista tedesco di 29 anni in forza al Karlsruher, club che milita nella Serie B di Germania. Il calciatore non è sceso in campo nello scontro al vertice contro il Darmstadt per una causa ben più nobile. Infatti ha deciso di donare le cellule staminali ad un malato di cancro. Si era registrato nella lista dei donatori sei anni e fa e finalmente è giunto il momento. L'ospedale di Tubinga lo ha infatti convocato perché ritenuto perfettamente compatibile con un paziente che aveva bisogno di un trapianto. Un evento che ha riempito di gioia Franke che ha ha commentato così l'evento: "È una bella sensazione sperare di poter salvare la vita a qualcuno". Il prelievo delle cellule è stato effettuato con successo. Adesso dovrà osservare qualche giorno di riposo prima di poter riprendere l'attività agonistica.