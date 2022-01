Calciomercato, altra cessione per il Porto: ecco chi ha perso Conceicao

Con un comunicato il Siviglia ha annunciato l'arrivo di Jesus Corona dal Porto. Il giocatore aveva il contratto in scadenza con i lusitani e da tempo era d'accordo con Monchi per giugno. Gli andalusi hanno deciso di anticipare le mosse e portarlo subito in Liga versando 3 milioni più bonus ai biancoblu. Una nuova cessione pesante per i portoghesi che già avevano perso Sergio Oliveira finito alla Roma. Una doppia perdita per il tecnico Sergio Conceicao che a febbraio affronterà la Lazio nei sedicesimi di Europa League. Il messicano ha firmato per il Siviglia un contratto fino al 2025.