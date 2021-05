Calciomercato, André Anderson diviso tra Lazio e Salernitana: "Farò decidere al cuore"

Lo hanno accostato subito ad Hernanes, un po' per l'aspetto fisico un po' per lo stile di gioco, e chissà che non sia stato questo a bloccarlo. André Anderson ha avuto la sua chance alla Lazio dove però non è riuscito ad imporsi, complice anche una concorrenza non indifferente a centrocampo. Il brasiliano però si è preso la sua "rivincita" alla Salernitana dove è stato uno degli artefici della promozione in Serie A del club campano. Ora si gode le sue vacanze a Santos ma con uno sguardo al futuro, diviso tra Lazio e Salernitana.

FUTURO - In un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, il giocatore ha provato a fare chiarezza sul suo futuro. Da una parte la Lazio, il club che lo ha portato tra i grandi: "Ho imparato tanto, Leiva, Luiz Felipe e Bastos mi sono stati molto vicini". Dall'altra quello in cui è riuscito ad esprimersi al meglio mostrando tutto il suo talento. "Adesso è una scelta difficilissima. Farò decidere al cuore". Una decisione che, a detta sua, dipenderà più da lui che non dal presidente Lotito.

