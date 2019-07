Calciomercato, apre ufficialmente la sessione estiva: ecco tutte le date

CALCIOMERCATO LAZIO - Apre ufficialmente oggi la sessione estiva del calciomercato in Serie A. Da oggi fino al due settembre i club del nostro campionato potranno depositare contratti e annunciare acquisti e cessioni. Il 2 settembre al Melia di Milano ci sarà il gong finale e qualcosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione. Dodici mesi fa, infatti, in Italia il mercato chiudeva prima dell'inizio del campionato. Stavolta sarà diverso e anche la Serie A seguirà le stesse date dei maggiori campionati europei senza chiusura anticipata. Esattamente come in Italia, anche in Germania, Spagna e Portogallo il mercato scatta oggi e chiuderà i battenti il 2 settembre. Stessa chiusura anche in Francia, Olanda, Russia dove si possono fare affari già dall'11 giugno. Diverso il discorso in Premier League con la campagna di acquisti e cessioni iniziata l'11 giugno e che proseguirà fino all'8 agosto esattamente come un anno fa. In Turchia, invece, si va dall'8 giugno al 30 agosto, con la chiusura anticipata di 48 ore rispetto alla Serie A. Per quello che riguarda i mercati extra europei, scatta oggi anche la sessione nella Super League in Cina, che negli ultimi anni è tornata prepotentemente protagonista con offerte faraoniche, che durerà un mese e chiuderà il 31 luglio. In Brasile, invece, si potranno fare affari fino al prossimo 20 luglio. Poco più di due mesi in cui tutti i club andranno a caccia degli affari migliori e in cui tutto è possibile.

