Calciomercato Lazio, fissate le visite di Rabiot con la Juve. E Milinkovic..

Lunedì sarà il giorno di Adrien Rabiot alla Juventus. Come riporta Sky Sport, sono infatti previste per la giornata di domani le visite mediche del centrocampista del Paris Saint Germain a Torino. Un affare per la Juventus, che si aggiudica una pedina importante in mezzo al campo quasi a parametro zero. Quasi, perché se è vero che Rabiot si libererà dal Psg a costo zero, le commissioni da riconoscere alla firma e soprattutto lo stipendio del giocatore - si parla di 7 milioni di euro a stagione - sono tutt'altro che economici. Una situazione che dunque potrebbe avere effetti sul mercato della Lazio, dato che potenzialmente allontana dalle mire della Juventus Sergej Milinkovic-Savic, da sempre attenzionato dalla Vecchia Signora. Al contrario, una simile operazione potrebbe potenzialmente spalancare le porte del Psg per il serbo, a cui il ds dei francesi Leonardo ha messo gli occhi addosso. Milinkovic-Rabiot, due destini che potrebbero essere uniti dallo stesso filo conduttore.

