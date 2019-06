Calciomercato Lazio, Hinteregger per il dopo Radu: una corte lunga 6 anni

CALCIOMERCATO LAZIO, HINTEREGGER SE PARTE RADU - Ne sono cambiate di cose, in 6 anni. Tanto per cominciare, la Lazio ha alzato due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, non è cosa da poco. Poi sono cambiati ben 4 allenatori, da Petkovic a Inzaghi, e la rosa biancoceleste ha subito un normale stravolgimento dettato dal passare del tempo. Oltre alla leggenda vivente di Senad Lulic, però, solo un paio di cose hanno resistito alle intemperie e allo scorrere degli anni: Stefan Radu al centro della difesa della Lazio, e l'interesse della società per Martin Hinteregger. Non è poi del tutto casuale, quindi, che il futuro di entrambi sia legato a doppio filo con quello dell'altro. Infatti, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio è alla ricerca di un difensore da poter piazzare sul centrosinistra. Radu è sul piede di partenza, per ora ha rifiutato tutte le offerte che sono giunte a Formello con un “No, grazie”. Il romeno vuole restare a Roma, spera ancora nella riconferma. Non sembra essere della stessa idea il club biancoceleste che, dopo aver puntato Vavro per il centrodestra, ora starebbe ricercando un centrale con caratteristiche simili allo stesso Radu.

L'IDENTIKIT - Tare lo conosce bene, ci ha pensato più volte a partire dal 2013 quando vestiva la maglia del Salisburgo. Si tratta di Martin Hinteregger, 1.86m per 26 anni (ne compirà 27 a settembre), piede mancino. Gli ultimi 6 mesi li ha passati in prestito all'Eintracht Francoforte, dove ha raggiunto una semifinale di Europa League giocando sempre da titolare. L'Augsburg, la società proprietaria del suo cartellino, ha alzato le pretese per il riscatto e questo ha fatto defilare dalla trattativa l'Eintracht, ora Martin è sul mercato. Secondo la Bild, sarebbe proprio la Lazio, insieme al Crystal Palace, ad essere la squadra più forte su di lui. Può giocare anche terzino sinistro, ma Hinteregger è un perfetto centrale da difesa a 3 e sarebbe quindi il profilo ideale in caso di addio di Radu. Per lui l'Augsburg chiede 15 milioni, tanti, ma la Lazio ha bisogno di rinforzare la difesa. Il suo destino e quello del romeno sono incrociati, dopo 6 anni il tedesco potrebbe finalmente arrivare in Italia.

