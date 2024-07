Calciomercato Bologna | Nel mirino un ex obiettivo della Lazio: sostituirà Zirzkee?

Fonte: Tuttomercatoweb.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Joshua Zirkzee si è trasferito ufficialmente al Manchester United, lasciando il Bologna dopo una stagione da protagonista, in cui ha trascinato i felsinei in Champions League. L'addio dell'olandese era scontato, per questo il club rossoblù è da tempo alla ricerca di un attaccante. Il primo nome nella mente di Sartori e Di Vaio è Fotis Ioannidis, 24 anni, in forza al Panathinaikos. Accostato anche alla Lazio nei mesi passati, la società biancoceleste non ha mai affondato per l'attaccante greco. La stessa opposizione che dalla Grecia avevano mostrato verso l'interesse dei capitolini, lo hanno ribadita in queste ore anche al club emiliano.: "Poiché dall'estero arrivano notizie quotidiane su Fotis Ioannidis e viene considerato come un problema, la posizione del Panathinaikos è che Ioannidis non è in vendita" hanno detto i dirigenti del club greco. Il Bologna, secondo il Corriere dello Sport, si è spinto ad offrire 20 milioni di euro più 2 di bonus, mentre la società greca ne pretende 25 più 5 di bonus, ma la volontà di Ioannidis - scrive il quotidiano - che sta facendo pressione sul suo club per far abbassare le richieste economiche potrebbe giocare a favore dei rossoblù, che però hanno fretta di chiudere è hanno comunicato il loro ultimatum al 24enne e al suo agente.