Calciomercato, Bonaventura decide il suo futuro: Lazio interessata

Tra i giocatori che andranno a scadenza il 30 giugno uno dei più interessanti è Giacomo Bonaventura del Milan. Il centrocampista ha già raggiunto un accordo verbale con il club rossonero per rimanere fino a fine stagione, poi ci sarà l'addio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calcio Show l'Originale, Bonaventura non ha ancora deciso il suo futuro, ma al momento sono quattro le società interessate: la Lazio, la Fiorentina, il Napoli e la neopromossa Benevento. A quasi 31 anni (il 22 agosto) e dopo sei anni in rossonero, il centrocampista vuole ponderare bene la scelta. Del resto il calciomercato è ancora lontano e ciò favorisce le riflessioni.