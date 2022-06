Calciomercato, Briga scherza a suon di emoji: "Ma lo abbiamo preso?"

Mattia Briga non ha mai nascosto la sua fede per la Lazio. Il cantante romano con i suoi tweet ha sempre mostrato amore verso i colori biancocelesti.

Mattia Briga non ha mai nascosto la sua fede per la Lazio. Il cantante romano con i suoi tweet ha sempre mostrato amore verso i colori biancocelesti. Briga più volte ha tweettato commentando il mercato della Lazio. Non sono in questa sessione di mercato, ma anche nelle passati. Ha mostrato la sua delusione anche nel mercato invernale appena trascorso, dopo gli arrivi dei soli Cabral e Kamenovic. Questa volta in modo ironico il rappar romano chiede lumi sulla situazione Carnesecchi. Il portiere infatti è diventato un vero e proprio tormentone per i tifosi della Lazio. Ogni giorno sembra sempre più vicino a vestire i colori biancocelesti, ma allo stesso tempo sembra allontanarsi. Ecco il tweet ironico del cantante.