Calciomercato, Casemiro strizza l'occhio al Manchester United: le novità

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Si sta scaldando il nome di Casemiro sul mercato internazionale: colonna del Real Madrid dominatore in Europa negli ultimi anni, il centrocampista è finito con forza nel mirino del Manchester United. Come si apprende da Relevo, nella giornata di ieri al centro sportivo di Valdebebas è andato in scena un vertice per chiarire le prossime mosse tra il calciatore e il presidente Florentino Perez.

Il numero uno dei Blancos ha chiarito che il club non ha bisogno di cederlo, ma che in questi anni lo stesso si sia garantito il diritto di decidere la prossima mossa con la massima autonomia possibile. Da parte sua, Casemiro sembra molto allettato dalla ricca proposta economica arrivata da Manchester.