Calciomercato, Cavani ha scelto la sua nuova squadra: i dettagli dell’operazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nuova avventura in vista per il Matador Cavani che è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Valencia. L'uruguaiano arriva a parametro zero ed è stato convinto dalla società spagnola con un biennale da circa 2 milioni all'anno. La trattativa è in dirittura d'arrivo e l'annuncio ufficiale può arrivare nelle prossime ore. Gattuso è pronto ad abbracciare il suo nuovo centravanti.