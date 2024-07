Calciomercato, Colpani sbarca a Firenze. Ma il messaggio è per il Monza...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Fiorentina scatenata sul mercato in questi ultimi giorni di luglio. Dopo gli arrivi di Pongracic per la difesa e di Moise Kean per l'attacco, infatti, la società viola ha chiuso anche per l'arrivo di Andrea Colpani dal Monza. Una trattativa durata diversi giorni che però, nelle ultime ore, ha vissuto una rapida accelerata fino alla chiusura del pomeriggio e all'arrivo del calciatore a Firenze per sostenere le visite mediche di rito.

Alla fine Fiorentina e Monza si sono accordate a metà strada fra le rispettive valutazioni, col club di Rocco Commisso che pagherà un iniziale cifra di 4 milioni di euro per il prestito oneroso del giocatore, a cui aggiungere 12 milioni per il diritto di riscatto al termine della prossima stagione. Un rinforzo importante per la squadra viola che vede la regia proprio di Raffaele Palladino, tecnico del Flaco negli ultimi due anni in Brianza. Il giocatore, prodotto del settore giovanile dell'Atalanta, firmerà coi viola un contratto quadriennale da 1,2 milioni di euro netti all'anno.

Nel frattempo, in attesa dell'ufficialità, lo stesso Colpani Colpani ha affidato ai social il suo saluto al Monza, squadra in cui ha giocato negli ultimi quattro anni: "Caro Monza, cari tifosi brianzoli. Abbiamo trascorso insieme 4 anni di battaglie e sudore versato in campo, delusioni e grandi gioie che c’hanno portato fino a dove siamo oggi. Un percorso che è partito dalla Serie B, dalla conquista di quest’ultima, fino a 2 anni nella massima serie con risultati oltre ogni aspettativa per una neopromossa. Momenti che rimarranno impressi per sempre nella mia mente: le due vittorie contro la Juventus, contro il Napoli in casa, a San Siro contro l’Inter, e la grande vittoria, lo scorso campionato, contro il Milan. Ringrazio la società per la serietà, la professionalità, l’impegno e il supporto datomi in tutti questi anni. Un grazie speciale al Presidente Berlusconi e al Dott. Galliani per la fiducia che hanno riposto in me fin dal primo giorno in cui ho indossato questi colori. Ringrazio i tifosi, la colonna portante di tutti i nostri successi, il nostro collante. E ringrazio infine i compagni, per il fantastico gruppo che abbiamo creato in campo e fuori, in questi indimenticabili 4 anni. Sono arrivato ragazzo e vi saluto da uomo perché, insieme a voi, questo è quello che sono diventato. Grazie Monza".